Zanardi, il medico: "Nottata tranquilla, ma per il risveglio serve tempo"

Prima del bollettino medico, Sabino Scolletta ha raccontato alla stampa qual è stata la situazione durante la notte e non ci sono variazioni. Al momento i parametri sono buoni, ma per farlo uscire dal coma farmacologico serve ancora qualche giorno.

La notte tra domenica e lunedì è passata tranquilla, siamo fiduciosi. Il percorso non sarà breve, avremo bisogno di tempo per valutare Zanardi nelle prossime settimane

Raggiunto di prima mattina dalle troupe di Sky e Rai3, il responsabile dell'emergenza-urgenza dell'ospedale Le Scotte di Siena Sabino Scolletta ha raccontato come Alex Zanardi ha passato la sua terza notte in terapia intensiva, in attesa che venga diramato il nuovo bollettino medico alle 12.

Alex Zanardi - 2019

Al momento la situazione è ancora stabile:

Sono buoni i parametri cardiovascolari, respiratori e metabolici, ma serve cautela, il cambiamento potrebbe essere repentino.

Nei giorni scorsi si era parlato di poter pensare a un risveglio dal coma farmacologico già nelle giornate di lunedì o martedì, ma Scolletta per ora non si sbilancia:

Pensiamo più nei prossimi giorni che nelle prossime ore. Al cervello serve tempo e riposo

