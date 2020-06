Il messaggio del dottor Costa a Zanardi: "Hai già sconfitto la morte nel 2001, vincerai ancora"

Claudio Costa, fondatore della Clinica Mobile e per anni medico del Motomondiale, con un toccante messaggio sul proprio profilo social ha voluto mandare il proprio in bocca al lupo all'amico Alex Zanardi: "La Signora vestita di nero non ha digerito lo scacco che gli feci nel 2001 e a Siena ha sbarrato la strada ad Alex con un camion ma con l'aiuto di quelli che ti amano vincerai anche stavolta".

Claudio Costa è il dottore dei piloti, l’angelo custode di tutti coloro che sfidano la velocità e per inseguire il loro sogno sono disposti ad andare oltre la soglia del dolore e talvolta anche oltre l’impossibile. Il medico del motomondiale, fondatore della Clinica mobile, nel 2001 dopo il devastante incidente del Lausitzring ebbe un ruolo fondamentale nel processo riabilitativo di Alex Zanardi all’inizio degli anni Duemila e in queste ore ha voluto mostrare la propria vicinanza all’amico Alex, con un toccante post sulla propria pagina Facebook.

"A Berlino nel 2001 hai sconfitto la morte, ce la farai ancora"

A Berlino la Sorte ha investito con una macchina lanciata a 400 chilometri orari la vettura di Alex Zanardi, rubandogli metà del corpo. Quel 15 settembre 2001 Alex arrivò con meno di un litro di sangue all’ospedale di Berlino e sopravvisse a sette arresti cardiaci. Qualche tempo dopo, prendendo suo figlio Niccolò sulle spalle, disse: “Morte, questa volta ho vinto io!”.

La Signora vestita di nero non ha digerito lo scacco e a Siena ha sbarrato la strada ad Alex con un camion. Trauma cranio facciale gravissimo, prognosi riservatissima. Bravi neurochirurghi, anestesisti e maxillo facciali in sala operatoria si adoperano affinché rimanga in vita. Fuori della sala operatoria non ci sono in trepida attesa solo la moglie Daniela, il figlio Niccolò e la madre Anna, ma tante, tantissime persone che, commosse, si stringono attorno ad Alex.

Quando lui vincerà di nuovo la sua partita con l’avversario agguerrito di sempre, esclamerà: Morte, questa volta abbiamo vinto Noi! Infatti ho vinto anche per l’aiuto di quelli che mi amano e sono vicini a me. Sempre

