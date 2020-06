Zanardi, l’emozionante messaggio del figlio Niccolò: “Forza papà ti aspetto, torna presto”

Ha 22 anni e scorrendo la sua bacheca Instagram sembra un ragazzo riservato e non molto avvezzo ai social, l’ultimo post risaliva al 2015. Adesso è arrivato anche il suo incoraggiamento che ha generato centinaia di commenti di solidarietà e vicinanza alla sua famiglia.

“Forza papà ti aspetto, torna presto”. Non postava una foto su Instagram dal 2015 Niccolò, l’unico figlio di Alex Zanardi e Daniela. A 22 anni affrontare un trauma del genere è un onere spaventosamente scomodo per un ragazzo così giovane, visto che al momento dell’incidente del Lausitzring aveva appena 4 anni.

Poche parole sui social, una pratica a cui non sembra essere abituato scorrendo la sua bacheca. Cosa abbastanza tipica per un ventenne di oggi. L’11 marzo del 2015, nell’unica foto con il papà presente sul suo profilo, scriveva: “Tutti dicono di mio padre, Alex Zanardi, che è un esempio di vita come sportivo. Non sono d’accordo, lui è un esempio di vita per come fa il papà”. Nonostante il post sia datato, sono arrivati fiumi di commenti nelle ultime ore. L’affetto del popolo italiano, e non solo, è enorme. Cosa importantissima per sostenere Niccolò e mamma Daniela in questa nuova sfida del loro uomo di casa. Siamo con voi.

