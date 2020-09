Non sono emerse anomalie nella strade e sul funzionamento della handbike di Alex Zanardi, che avrebbero potuto causare la collisione con un camion lungo la provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d’Orcia, nel Senese il 19 giugno. Hanno rivelato questo, in maniera concorde, le tre perizie effettuate da procura, parte offesa e dall’unico indagato, per ricostruire la dinamica dell’incidente.