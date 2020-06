Zanardi, nuovo bollettino: "Stabile, ma quadro neurologico grave: possibili conseguenze alla vista"

Dal nostro partner OAsport.it

Nuovo bollettino medico diramato dal policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena riguardo alle condizioni di Alex Zanardi, il quale versa in condizioni critiche dopo il tremendo incidente di ieri con la sua handbike. Il professor Sabino Scolletta, direttore del dipartimento di emergenza-urgenza, ha affermato che “le condizioni cardiorespiratorie sono stabili, è sempre ventilato meccanicamente e anche i parametri metabolici restano stabili. Il quadro clinico è quindi tutto sommato buono“.

Play Icon WATCH Alex Zanardi e il significato dello sport: "Metafora perfetta, con l'impegno la vita può migliorare" 00:00:52

Play Icon

Paralimpiadi Alex Zanardi, prima notte in ospedale dopo l'incidente: condizioni stabili ma gravissime DA 5 ORE

Il medico ha proseguito: “C’è naturalmente da confermare la gravità del quadro neurologico e questo andrà valutato nella prossima settimana quando le condizioni ce lo permetteranno. Ci possono essere anche delle conseguenze per la vista e quindi abbiamo anche chiesto delle consulenze agli oculisti perché c’è qualche lesione anche oculare. Il trauma è anche facciale, e quindi è probabile che ci siano lesioni di quel tipo. Avremo delle stime oculari fra qualche giorno. Stessa cosa a livello neurologico, i sedativi non ci consentono di poter fare una valutazione neurologica, il quadro è talmente compromesso che ci impone una terapia farmacologica per dare stabilità. Difficile dire anche quando potremmo togliere questa sedazione. In caso di stabilità è probabile che la prossima settimana, sentendo i nostri consulenti e il chirurgo che lo ha operato, potremo pensare di poter sospendere la sedazione“.

Play Icon WATCH Zanardi: "Giochi nel 2021? Alla mia età far sport è un mezzo miracolo ma mi sento un privilegiato" 00:01:25

Intanto arrivano anche le parole dell'avvocato del camionista. "Se lo è trovato quasi di fronte all'uscita della curva e meno male che è riuscito a dare una sterzata e a buttarsi verso il limitare della corsia. Così l'impatto è stato sul fianco altrimenti sarebbe stato un urto frontale con conseguenze ancora più deleterie. Il mio assistito è molto provato e trattandosi di un personaggio così straordinario ha subito ancora di più psicologicamente l'accaduto. È stato portato in stato di choc al pronto soccorso, è risultato negativo agli esami tossicologici e all'alcoltest. Inoltre la velocità del camion in quel punto, fatto di tornanti, era molto, molto contenuta"

Play Icon WATCH Alex Zanardi, prima notte in ospedale dopo l'incidente: condizioni stabili ma gravissime 00:00:44

Paralimpiadi Alex Zanardi in coma farmacologico, i medici: "Lunedì o martedì valuteremo se iniziare a svegliarlo" DA 7 ORE