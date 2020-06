Zanardi: "Senna mito e grande uomo; Schumacher magari ha ancora vita dentro di sé"

Le ultime parole del grande campione paralimpico a ESPN Brasile: tra i tanti temi toccati la pandemia e due miti del passato, Ayrton Senna e MIchael Schumacher.

Quando parla Alex Zanardi non si può far altro che sedersi e ascoltarlo: è successo questa notte in un programma andato in onda su ESPN Brasil - “Bola da Vez” (palla di turno). Ecco i temi che ha toccato.

La pandemia

Peggio di ciò che sta accadendo ora può esserci solo un futuro in cui dimostreremo di non aver imparato nulla. Ho tanta fiducia nella scienza. C’è molta collaborazione per trovare una soluzione e l’uomo la troverà. Ora se vado in giardino l’aria è più respirabile. C’é più tempo per interrogarsi, per le persone che fanno parte della nostra vita per preparare il futuro. Noto che il sentimento delle persone è cambiato. È importante lavorare tutti insieme, in comunità

Il mito di Senna

Ayrton è stato un grande modello per me. Ho avuto la fortuna di conoscerlo. Quando esordì in Formula 1 sulla Toleman nel 1984 dissi ai miei compagni di scuola: ‘Vedrete questo ragazzo farà delle cose incredibili’. Mi diedero del matto, sottolineando che le cose incredibili all’epoca le facevano Mansell, Prost e Lauda. Ma dopo lo show sotto l’acqua a Monte Carlo, quei compagni tornarono da me per dirmi che avevo ragione.

L'oro di Rio

Un italiano in Brasile si sente veramente a casa. Fu molto emozionante vincere alla Paralimpiade di Rio 2016: una donna mi abbracciò e disse: ‘Zanardi ganhador’ (Zanardi vincitore, ndr.). Zanardi è poi tornato a parlare di Indy: In America vissi tre anni meravigliosi dal 1996 al 1998, fui meno felice nella parentesi in Formula 1 (il 1999 con la Williams; n.d.r.), ma la vita è bella proprio perché è una alternanza tra momenti belli e brutti. Se fosse sempre tutto facile, non sarebbe così emozionante

Michael Schumacher

La vita a volte riserva un destino beffardo, si appare maledetta e bastarda, ma devi amarla lo stesso. La sua vita sembra essere finita, dico sembra perché non lo possiamo dire che sia finita, magari dentro di sé può avere una forma di vita. Se potessi aiutare lo farei volentieri.

