buona notizia in chiave Italia la seconda giornata dell’NHK Trophy 2022, quinta tappa del Grand Prix 2022-2023 di Sara Conti e Niccolò Macii (terzi a Skate Canada e secondi a Sheffield) per via del risultato finale dell’appuntamento in Sol Levante hanno staccato il pass per le Si apre con una, quinta tappa del Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio artistico in scena questo weekend in Giappone, nello specifico a Sapporo. Al termine della prova delle coppie infatti(terzi a Skate Canada e secondi a Sheffield) per via del risultato finale dell’appuntamento in Sol Levante hanno staccato il pass per le Finali di Torino

A vincere la gara sono stati infatti come da pronostico i padroni di casa Riku Miura-Ryuichi Kihara, anche stavolta artefici di una prova di grande spolvero, viziata esclusivamente da un triplo salchow in parallelo chiamato sottoruotato e da un arrivo non irresistibile nel triplo lutz lanciato: ottenendo per dispersione anche il miglior riscontro sulle componenti del programma gli asiatici hanno raccolto 137.91 (68.00, 69.91) per il nuovo personal best di 216.16, qualificandosi anche loro ufficialmente all’atto conclusivo.

Miura-Kihara chiudono la tappa di Sapporo con la vittoria

Preparano le valigie in vista della città della Mole anche gli statunitensi Emily Chan-Spencer Akira Howe, bravi a confermare la seconda piazza ottenuta a Skate Canada guadagnando 122.87 (60.90, 61.97) per 187.49 e regolando senza patemi i canadesi Brooke Mcintosh-Benjamin Mimar, sul gradino più basso del podio con 113.34 (57.21, 57.13) per 175.65. Non ripetono la prestazione monstre del Grand Prix De France invece i coniugi Kovalev che, a causa di due sbavature avvenute nella combinazione di salti in parallelo e nel triplo flip, hanno chiuso la gara al quinto posto, consentendo così il sorpasso virtuale di Conti-Macii.

Significativo infine quanto fatto da Irma Caldara-Riccardo Maglio, coppia che ha migliorato di oltre quattro punti il proprio primato personale attestandosi in zona 105.28 (54.18, 51.10) per 164.23, punteggio che fa acquisire fiducia e consapevolezza.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

PL Name Nation SP FS Points 1. Riku MIURA Ryuichi KIHARA JPN 1 1 216.16 2. Emily CHAN Spencer Akira HOWE USA 2 2 187.49 3. Brooke MCINTOSH Benjamin MIMAR CAN 3 3 175.65 4. Irma CALDARA Riccardo MAGLIO ITA 4 5 164.23 5. Camille KOVALEV Pavel KOVALEV FRA 5 4 162.01 6. Daria DANILOVA Michel TSIBA NED 6 6 155.84

