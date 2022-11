Pattinaggio di figura

Conti-Macii sul podio al MK John Wilson Trophy! Rivivi il lungo che gli è valso il 2° posto in 4'

PATTINAGGIO DI FIGURA - Primo podio per l’Italia all’MK John Wilson Trophy, quarta tappa dell'ISU Circuit Grand Prix 2022-2023, a conquistarlo la coppia composta da Sara Conti e Niccolò Macii, bravissimi ad arpionare un secondo posto che li tiene in corsa per le qualificazioni per le Finali che si svolgeranno a Torino nel mese di dicembre.

