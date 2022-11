Pattinaggio di figura

Daniel Grassl immenso: trionfo al MK John Wilson Trophy! Rivivi la prova che gli è valsa la vittoria in 4'

PATTINAGGIO ARTISTICO - Daniel Grassl a Sheffield ha scritto una pagina di storia regalando all'Italia la prima affermazione della storia in una gara maschile del Grand Prix, trionfando nel MK John Wilson Trophy. Il 20enne altoatesino resta ora in attesa dei risultati delle ultime 2 tappe in calendario speranzoso di poter strappare il pass per le finali di Torino.

00:04:16, 27 minuti fa