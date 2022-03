È stata una stagione lunga, intensa e ricca di soddisfazioni per Daniel Grassl. In un inverno caratterizzato da Europei, Olimpiadi e Mondiali, il 19enne nato a Merano ha dimostrato di essere ormai all'apice del pattinaggio di figura europeo e di avere i numeri per poter rivaleggiare con i grandi nomi americani e asiatici. L'età e l'ambizione sono dalla sua parte e gli obiettivi sono sempre più importanti, come raccontato in un'intervista rilasciata a Repubblica. Si parte, però, dal settimo posto della recente rassegna iridata, un risultato che non ha soddisfatto l'atleta azzurro.

"Ai Mondiali mi sono scoperto mentalmente stanco, ho sentito la pressione. È stata la prima stagione in cui ho gareggiato in prove del Grand Prix, campionato italiano, Europei, Olimpiadi, Mondiali, in passato ho affrontato un solo grande appuntamento all'anno. Mi servirà come esperienza. Sono felice di come sono migliorato rispetto all'anno scorso, ma ora ho proprio bisogno di vacanze per rigenerarmi, per riprendermi da una stagione faticosissima, stressante".

Il fattore mentale è decisivo per fare sport ad alto livello e Daniel lo sa bene. "Prima mi agitavo molto di più. Ma ora sono riuscito a gestire e trasformare questa agitazione in qualcosa di positivo sul ghiaccio. Sono felice di come ho combattuto in una delle gare più difficili. A Milano-Cortina avrò più esperienza che riuscirò a gestire". Già, le Olimpiadi di casa, impossibile non pensarci anche se mancano quattro anni. "Voglio sapere chi si ritirerà tra i grandi, se il campione olimpico Nathan Chen continuerà o no. Anche da questo dipenderà la mia possibilità di salire sempre più in alto. Il mio obiettivo è aggiungere un salto quadruplo in più nel programma corto e uno nel libero. In totale, due nello short program e quattro o cinque nel free skating. Voglio rischiare, so che posso farlo se lavorerò di più: i miei salti diventeranno sempre più consistenti, e migliorerò anche dal lato artistico".

Grassl è già migliorato tanto, tanto da issarsi ai vertici del movimento europeo. "Sono felice di essere stato il primo del continente, perché ai prossimi Europei voglio andare per vincere. Ho aspettative molto grandi per il futuro, anche per Milano-Cortina. Penso alla medaglia d'oro dei Mondiali, il giapponese Shoma Uno: per tantissime stagioni si è piazzato, ha accumulato un sacco di esperienza e finalmente ha vinto il mondiale a 24 anni. È molto difficile battere tutti insieme i campioni, è vero che è un sport di "mostri" di bravura. Ma io sto lavorando proprio per questo".

