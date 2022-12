Pattinaggio di figura

Grand Prix Finals, Daniel Grassl quarto dopo il corto

L'azzurro, che ha già scritto un record semplicemente con la sua presenza in quanto primo italiano, sporca l'esercizio con una caduta nel quadrplo d'apertura, ma riesce a riadattare il programma per portare a casa tutti gli elementi obbligatori, e' quarto, anche se il podio è lontano per ora 7 punti.

00:02:57, 30 minuti fa