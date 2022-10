È la notte di Sara Conti e Niccolò Macii. La coppia azzurra ha conquistato la terza posizione in occasione di Skate Canada 2022, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio artistico in scena questo weekend a Mississauga, sbriciolando il proprio primato personale.

Gli atleti di Barbara Luoni, già sul gradino più basso del podio dopo il primo segmento, hanno proposto un free program interpretato sulle musiche de “Nuovo cinema paradiso” impreziosito da tanti elementi di buona qualità, viziato esclusivamente da un errore di rilievo, ovvero una caduta nel triplo rittberger lanciato.

Eseguendo in modo estremamente positivo entrambi i salti tripli in parallelo (dunque triplo salchow/euler/doppio salchow e il triplo toeloop) i tre sollevamenti – reverse lasso (livello 3), toe lasso (livello 4) e del gruppo 3 (livello 4) – e il triplo salchow lanciato, i nostri ragazzi hanno raccolto con il secondo libero 119.52 (57.88, 62.64) totalizzando la bellezza di 186.18 punti, appena trenta centesimi meno rispetto ai secondi classificati statunitensi Emily Chan-Spencer Aika Howe, abili ad attestarsi malgrado una performance tutt’altro che pulita in zona 119.09 (58.60, 61.49) per 186.48, complice anche la proficua sequenza doppio salchow/doppio axel/doppio axel. Un risultato eccezionale che permette al movimento delle coppie d’artistico italiano di ritornare sul podio in una tappa di Grand Prix a quattro anni di distanza dal posto d’onore centrato alla Rostelecom Cup 2018 da Della Monica-Guarise.

La gara è stata vinta per dispersione dai grandi favoriti giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, artefici di una prestazione di altissimo profilo sporcata praticamente solo dall’elemento di salto in parallelo in combinazione, sbagliato dalla dama. Snocciolando in sicurezza tutte le difficoltà di coppia, tra cui spicca il triplo lutz e il triplo rittberger lanciato, e facendo il pieno nel GOE gli asiatici hanno qundi guadagnato 138.63 (67.95, 70.68) per 212.02, ritoccando dunque il proprio personal best.

