Grand Prix 2020-2021: svelate le location delle tappe

Dal nostro partner OAsport.it

Mentre la commissione speciale dell’International Skating Union sta trovando una soluzione circa il ripristino della serie Junior Grand Prix 2020/2021 di pattinaggio artistico, al momento privo delle prime due tappe cancellate a causa delle conseguenze della pandemia, sono state svelate le location degli appuntamenti per ciò che concerne il circuito della massima categoria.

Nella sezione “Eventi” del sito ufficiale dell’ISU è infatti comparso il calendario provvisorio della prossima competizione itinerante che, salvo possibili rinvii, partirà il 23 ottobre con Skate America nuovamente da Las Vegas, per poi spostarsi a Ottawa, sede di Skate Canada (30 ottobre-1 novembre). Le gare si trasferiranno quindi dall’altra parte del mondo, precisamente a Chongqing, con la Cup of China (6-8 novembre), per poi approdare in Europa prima a Grenoble con gli Internationaux De France (13-15 novembre), poi a Mosca per la Rostelecom Cup (20-22 novembre). La fase di qualificazione si chiuderà dunque a Osaka, in Giappone, con l’NHK Trophy (27-29 novembre). Sarà Invece Pechino (Cina), teatro delle Olimpiadi Invernali 2022, la città che ospiterà le Finali Junior e Senior, programmate dal 10 al 13 dicembre.

Pattinaggio di figura Guillaume Cizeron fa coming-out: "Ognuno ha una parte maschile e femminile, io le celebro entrambe" 31/05/2020 A 09:19

GRAND PRIX 2020-2021: IL CALENDARIO PROVVISORIO

23-25 Ottobre Skate America, Las Vegas (Nevada, Stati Uniti)

30 Ottobre-1 Novembre Skate Canada, Ottawa (Canada)

6-8 Novembre Cup Of China, Chongqing (Cina)

13-15 Novembre, Internationaux De France, Grenoble (Francia)

20-22 Novembre Rostelecom Cup, Mosca (Russia)

27-29 Novembre NHK Trophy, Osaka (Giappone)

10-13 Dicembre Finali, Pechino (Cina)

Play Icon

PyeongChang Valentina Marchei e Ondrej Hotarek danno spettacolo sulle note di "Tu vuò fa' l'Americano" 23/05/2020 A 07:08