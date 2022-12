Sara Conti e Niccolò Macii hanno conquistato uno splendido terzo posto alle il tricolore non aveva mai sventolato sul podio negli atti conclusivi della massima competizione internazionale itinerante (naturalmente riferendosi soltanto a questa specialità). Si tratta del migliore risultato della carriera per il binomio lombardo (lui 27enne nativo di Milano, lei 22enne bergamasca), allenato da Barbara Luoni e già settimo agli ultimi Europei. alle Finali del Grand Prix 2022 di pattinaggio artistico , in corso di svolgimento sul ghiaccio del PalaVela di Torino. La coppia di artistico ha ottenuto un risultato storico di fronte al proprio pubblico, perché. Si tratta del migliore risultato della carriera per il binomio lombardo (lui 27enne nativo di Milano, lei 22enne bergamasca), allenato da Barbara Luoni e già settimo agli ultimi Europei.

Conti-Macii da applausi: rivivi il libero che vale il podio nelle coppie

La classifica

1. R.MIURA/R.KIHARA (JAP) 214.58 2. A.KNIERIM/B.FRAZIER (USA) 213.28 3. S.CONTI/N.MACII (ITA) 187.02 4. D.STELLATO-DUDEK/M.DESCHAMPS (CAN) 184.28 5. R.GHILARDI/F.AMBROSINI (ITA) 180.39 6. E.CHAN/S.A.HOWE (USA) 162.91

Dopo il quarto posto parziale al termine dello short program, gli azzurri sono riusciti a operare il sorpasso risolutore sui canadesi in occasione del free skating sulle note di Nuovo Cinema Paradiso. Nonostante una caduta di Macii sul triplo salchow in parallelo, gli azzurri hanno totalizzato 119.72 punti (60.91 per la parte tecnica e 59.81 per i components), ritoccando di due decimi il proprio personale siglato a Skate Canada lo scorso 29 ottobre (terzo posto, poi erano stati secondi al John Wilson Trophy).

Sara Conti e Niccolò Macii hanno chiuso con il totale di 187.02, lasciandosi alle spalle i canadesi Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps (184.28), mentre Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini hanno terminato in quinta posizione (180.39). A vincere il Grand Prix sono stati i giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara (214.58), che hanno battuto di misura gli statunitensi Alexa Knierim e Brandon Frazier (213.28). I vice campioni del mondo, quest’anno vincitori di Skate Canada e NHK Trophy, hanno illuminato la scena e sono riusciti a battere i Campioni del Mondo, che in stagione avevano primeggiato a Skate America e al John Wilson Trophy.

