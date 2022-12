Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato uno splendido terzo posto alle Finali del Grand Prix 2022 di pattinaggio di figura, che si stanno disputando sul ghiaccio del totalizzato 122.29 punti nella free dance (66.57 per la parte tecnica, 55.72 per i components), un 2022 di pattinaggio di figura, che si stanno disputando sul ghiaccio del PalaVela di Torino . La coppia di danza ha(66.57 per la parte tecnica, 55.72 per i components), un riscontro inferiore rispetto alla attese a causa di diverse chiamate al ribasso.

Gli azzurri, che in questa stagione hanno vinto il GP de France e il John Wilson Trophy (con tanto di personale di 127.44 e 213.74), riescono comunque a salire sul podio di fronte al proprio pubblico con il punteggio totale di 206.84 e a risultare il miglior binomio europeo della kermesse: ottimo viatico in vista della rassegna continentale in programma a gennaio, dove proveranno a migliorare la medaglia di bronzo conquistata nell’ultima edizione.

Gli allievi di Barbara Fusar Poli e Roberto Pelizzola, già quarti agli ultimi Mondiali e quinti alle Olimpiadi di Pechino 2022, ripercorrono le orme della propria maestra e si sono dovuti inchinare soltanto al cospetto dei canadesi Piper Gilles/Paul Poirier (215.64) e degli statunitensi Madison Chock/Evan Bates (211.94). I canadesi sono stati impeccabili su un medley di Andre Llyof Webber e hanno conquistato il titolo dopo i sigilli a Skate Canada e al GP di Espoo, battendo la coppia di bronzo agli ultimi Mondiali e quarta ai Giochi. Quarti i britannici Lilah Fear/Lewis Gibson (200.90), seguiti dagli statunitensi Kaitlin Hawayek/Jean-Luc Baker (198.06) e dai canadesi Laurence Fournier Beaudry/Nikolaj Soerensen (196.15).

