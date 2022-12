Partono fortissimo Sara Conti-Niccolò Macii al Pala Vela di Torino, impianto sportivo che sta ospitando questo weekend le Finali del Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio artistico. Gli azzurri infatti, dopo una , impianto sportivo che sta ospitando questo weekend le. Gli azzurri infatti, dopo una prestazione assolutamente positiva , hanno chiuso il segmento in quarta posizione posizionandosi a sole due lunghezze dai terzi classificati.

Gli allievi di Barbara Luoni, scesi sul ghiaccio per primi, hanno portato a termine tutti gli elementi pianificati aprendo la performance con il triplo twist (livello 3) e proseguendo poi con il triplo rittberger lanciato, con il triplo salchow in parallelo e con il reverse lasso, chiamato di livello 4 come la sequenza di passi e la trottola. Ottenendo inoltre un buon riscontro nelle components Sara e Niccolò hanno sfiorato il loro primato personale guadagnando 63.54 (33.72, 29.82), rimanendo incollati ai canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, terzi con 67.30 (37.65, 29.65).

Un problema nel twist, viziato da un arrivo a due piedi, ha rallentato la rincorsa di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, i quali si sono dovuti accontentare della quinta moneta con 63.54 (33.72, 29.82). Ai piani alti è testa a testa tra Riku Miura-Ryiuchi Kihara e Alexa Knierim-Brandon Frazier. I nipponici, dopo un programma di altissimo profilo, hanno trovato la vetta con 78.08 (43.13, 34.95) regolando di un soffio gli statunitensi, secondi con 77.65 (43.07, 34.58). Il libero si disputerà venerdì 9 dicembre a partire dalle ore 17:35.

