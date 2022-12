Si complica la strada di Daniel Grassl alle Finali del circuito ISU Grand Prix 2022-2023 di accontentare della quarta posizione per via di una sbavatura di rilievo che lo ha costretto a cambiare l’asset strategico. di pattinaggio artistico . L’azzurro infatti nello short program si è dovutoper via di una sbavatura di rilievo che lo ha costretto a cambiare l’asset strategico.

Nello specifico il nativo di Merano è stato tradito dal salto quadruplo, il lutz, eseguito con caduta, fattore per cui ha preferito invertire l’ordine dei restanti elementi, optando dunque per la combinazione triplo lutz (redarguito con la chiamata di filo d’entrata non chiaro)/triplo toeloop in zona bonus e per il triplo axel come secondo salto.

Ad

Il passaggio a vuoto nel lutz e il GOE non elevato nella catena hanno quindi inchiodato il punteggio dell’altoatesino a quota 80.40 (42.15, 39.25), sette punti in meno di Kao Miura, terzo con 87.07 (47.88, 40.19) a seguito di una rocambolesca caduta nel triplo toeloop agganciato al quadruplo salchow. Risalire la china per Daniel sarà possibile ma molto difficile in quanto, oltre alla bravura di Miura, è prevista una rimonta importante di Ilia Malinin, addirittura quinto con 80.10 (40.86, 39.24) dopo una prestazione basica e viziata da due step out vistosi nella combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop e nel triplo axel.

Pattinaggio di figura Grassl: "Felice di essere il primo italiano a partecipare" 2 ORE FA

ha di fatto favorito l’attuale leader Shoma Uno, lontanissimo in vetta a quota 99.99 (54.42, 45.57) grazie a una prova pulita impreziosita dal quadruplo flip, dal quadruplo toeloop in catena con il doppio toeloop e dal triplo axel. Benissimo anche Sota Yamamoto, secondo con 94.86 (54.67, 40.19). La performance mediocre dello statunitense, lontanissimo in vetta a quota 99.99 (54.42, 45.57) grazie a una prova pulita impreziosita dal quadruplo flip, dal quadruplo toeloop in catena con il doppio toeloop e dal triplo axel., secondo con 94.86 (54.67, 40.19). Il libero si svolgerà sabato 10 dicembre alle ore 13:30.

Grassl: "Felice di essere il primo italiano a partecipare"

Pattinaggio di figura Daniel Grassl quarto dopo il corto alle Finali del Grand Prix 3 ORE FA