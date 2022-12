Il movimento maschile della Nazionale azzurra continua a scrivere pagine di storia. Nikolaj Memola ha infatti vinto per dispersione posizione le Finali Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio artistico, rassegna in scena questo fine settimana al Pala Vela di Torino, dopo aver firmato un libero di grande rilievo con cui ha sorpassato magistralmente lo statunitense Broussard.

Una performance incentrata sulla qualità quella proposta dall’allievo di Olga Romanova (secondo dopo lo short), impreziosita da due tripli axel (uno in combinazione con euler/triplo salchow) e altri quattro tripli, tra cui spiccano due tripli lutz, uno combinato con il triplo toeloop e l’altro realizzato in sequenza con il doppio axel, salto quest’ultimo presentato anche singolarmente.

Difendendosi egregiamente raccogliendo le seconde components del lotto, il nativo di Monza ha quindi ottenuto un punteggio di 150.66 (77.26, 73.40) totalizzando la bellezza di 230.50 facendo esplodere di gioia il Pala Vela. Nulla ha potuto quindi Lucas Broussard che, presentando un layout dal contenuto tecnico inferiore (solo un triplo axel per lo statunitense) e con alcuni elementi di salto non completi di rotazione si è dovuto accontentare della seconda piazza con 139.32 (63.10, 76.22) per 220.43.

Bella rimonta infine per uno dei favoriti, Nozomu Yoshioka, abile a guadagnare il gradino più basso del podio con un secondo libero da 141.18 (76.84, 64.34) per 208.01 catturando l’attenzione con la proficua combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop.

Prosegue quindi l’euforia azzurra a Torino, in attesa del responso della danza libera, segmento in cui Guignard-Fabbri potrebbero aumentare il bottino centrando un altro podio.

