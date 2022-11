Il Grand Prix 2022 di pattinaggio artistico ha fatto tappa a Sheffield (Gran Bretagna) per il John Wilson Trophy, un appuntamento inedito per il massimo circuito internazionale itinerante. Questa tappa ha segnato la storia del pattinaggio italiano grazie alle vittorie di Charlene Guignard/Marco Fabbri (danza) e Daniel Grassl (primo uomo italiano a imporsi in un evento del Grand Prix), oltre al secondo posto di Sara Conti/Niccolò Macii (coppia di artistico). Nei 158 precedenti di qualificazione non era mai accaduto che il Bel Paese tornasse a casa con tre podi, di cui due affermazioni (il record era di due piazzamenti in top-3, ma in quelle occasioni non era mai giunto un successo).

Massimiliano Ambesi, apprezzatissima voce di Eurosport, ha evidenziato anche un altro record decisamente rimarchevole: l’Italia è diventata uno dei cinque Paesi ad avere vinto almeno una prova del Grand Prix in ciascuna delle quattro specialità in programma. La nostra Nazione si siede al tavolo delle grandi insieme a Canada, Russia, USA e Francia. Nel passato infatti, nel femminile si era imposta Carolina Kostner (a Nagoya nel 2010 e a Quebec City nel 2011), nelle coppie di artistico Stefania Berton e Ondrej Hotarek (St. John nel 2013), nella danza invece Anna Cappellini e Luca Lanotte (Pechino, 2015) oltre alle vittorie recenti di Guignard-Fabbri. Ora si aggiunge l'ultimo tassello a completare il quadro appunto grazie a Grassl.

Ricordiamo che Guignard/Fabbri si sono già qualificati per le Finali di Torino, Daniel Grassl e Conti/Macii nutrono rilevanti speranze ma devono aspettare i risultati degli avversari nelle prossime due tappe.

