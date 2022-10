Il momento della verità sembrava essere arrivato: secondo molte indiscrezioni,stella del pattinaggio artistico russo che ha fallito un test antidoping a dicembre 2021 scoperto durante le Olimpiadi di Pechino 2022, sarebbe stato pronunciata questo sabato,, ma non sarà così. L'Agenzia russa antidoping tratterà il caso di doping di Kamila Valieva che ha scosso il pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali. Lo ha resto noto l'agenzia. "La dichiarazione non utilizza il nome di Valieva, riferendosi invece solo a una pattinatrice artistica femminile della squadra ROC, come era conosciuta la Russia alle Olimpiadi di Pechino a seguito di una precedente disputa sul doping.

RUSADA definisce lo status del pattinatore in questione come quello di "" secondo le regole antidoping. Tale status si applica a Valieva, poiché. Da quando il caso Valieva è diventato pubblico per la prima volta,ha innalzato l'età minima per i pattinatori alle Olimpiadi a 17 anni in tempo per i prossimi Giochi invernali del 2026.