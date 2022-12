Pattinaggio di figura

Mihara fa sue le finali del Grand Prix a Torino

La giapponese supera la connazionale Kaori Sakamoto, autrice di un lungo distastroso, e in una gara in cui in generale nessuna delle ragazze pattina al meglio e i punteggi sono piuttosto bassi.

00:04:15, 37 minuti fa