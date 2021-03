Pattinaggio di figura

Mondiali di pattinaggio - Anna Shcherbakova non ci crede: è lei a vincere l'oro

MONDIALI PATTINAGGIO - La Shcherbakova non ci crede e l'aveva detto nel post gara di non aver pattinato come lei sa, ma questo le basta per ottenere una splendida medaglia d'oro e vincere il titolo mondiale.

00:01:40, 22 minuti fa