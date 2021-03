Pattinaggio di figura

Mondiali di pattinaggio - Sinitsina-Katsalapov che eleganza con Singing in the rain

MONDIALI PATTINAGGIO - È la coppia russa, campioni d'Europa in carica, a dominare nella rhythm dance con un fantastico esercizio sotto le note di Singing in the rain. Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov chiudono con 88.15 punti, davanti a Hubbell-Donohue (86,05) e Chock-bates (85,15).

00:04:12, 3 minuti fa