L’invasione dell’Ucraina tocca inevitabilmente anche lo sport. E se la Russia, le sue squadre e i suoi atleti sono stati esclusi da gran parte delle competizioni, c’è l’altro lato degli sportivi, quelli Ucraini che con le loro gesta si oppongono alla guerra.

Ultimo in ordine di apparizione, è quanto portato sul ghiaccio dalla coppia ucraina di danza Olexandra Nazarova e Maksym Nikitin. Ai mondiali di pattinaggio di figura di Montpellier infatti, hanno pattinato con i colori dell’Ucraina in una semplice t-shirt blu lei e giallo lui. Niente di sfarzoso, perché non c’è sfarzo nel messaggio. Solo speranza.

“Per noi non è solo una competizione, è una possibilità per raccontare cosa sta accadendo in Ucraina, con la speranza di aiutare le persone che sono rimaste lì”.

