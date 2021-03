Pattinaggio di figura

Mondiali, Daniel Grassl pasticcia sull'axel: è 15°

Pattinaggio di figura - Buon quadruplo toeloop in apertura per l'azzurro, poi però l'atterraggio del triplo axel è complicato e salvato miracolosamente da una caduta, ma penalizzato. "Dig down" dei Muse prosegue e nella seconda metà di gara arriva la combinazione, con triplo lutz e toeloop però solo doppio. E' 15°, lo rivedremo per il programma lungo.

00:03:26, un' ora fa