Pattinaggio di figura

Mondiali: Hanyu primo dopo il corto, va oltre i 100 punti

Pattinaggio di figura - Primo e scontento Yuzuru Hanyu, unico a sfondare il muro dei 100 punti (106.98) insieme al connazionale Kagiyama. Sulle note di "Let me entertain you" di Robbie Williams il giapponese sforna un quadruplo salchow perfetto in apertura, una bella combinazione quadruplo toeloop-triplo toeloop e un triplo axel imperioso. Per lui però non è mai abbastanza.

00:03:29, 26 minuti fa