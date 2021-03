Pattinaggio di figura

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO - Della Monica-Guarise, elegante prova sulle note di 'Let it be'

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO - La coppia italiana formata da Nicole Della Monica e Matteo Guarise si esibisce sulle note di 'Let it be' e chiude all'11° posto lo short program nei mondiali di pattinaggio artistico a Stoccolma.

00:04:09, 27 minuti fa