Pattinaggio di figura

World Team Trophy, Mishina-Galliamov vincono lo short nonostante un errore

Pattinaggio di figura - Nel programma corto di Osaka si impone la coppia rissa, che però è autrice di una sbavatura: il salchov in parallelo che doveva essere triplo è soltanto doppio per Aleksandr e quindi viene decurtato a entrambi, ma basta comunque per andare in testa.

00:03:51, 3 ore fa