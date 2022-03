Pattinaggio di figura

Mondiali Montpellier, Lara Naki Gutmann qualificata per il libero. Rivivi il suo programma corto

PATTINAGGIO DI FIGURA - Lara Naki Gutmann, 19enne italiana, chiude col punteggio di 57.92 il suo primo programma corto ai Mondiali e per la prima volta si qualifica per il programma libero in una rassegna iridata. I Mondiali di Pattinaggio di Figura sono LIVE su Eurosport e Discovery +.

00:02:54, 2 ore fa