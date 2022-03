Pattinaggio di figura

Matteo Rizzo sulle note dei Maneskin nel corto dei Mondiali

L'azzurro apre con un quadruplo toeloop con rotazione difficoltosa, ma poi va via liscio per tutto il resto dell'esercizio sulle musiche dei Maneskin. Centrata la qualificazione per il programma lungo.

00:03:03, 27 minuti fa