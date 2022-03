Pattinaggio di figura

Sakamoto esplode di gioia dopo aver visto il punteggio

Kaori Sakamoto attende trepidante il punteggio del suo programma corto ai Mondiali di Montpellier per sapere se sarà in testa e, quando il punteggio - alto - esce, impazzisce di feicità per l'impresa realizzata.

00:00:43, un' ora fa