Shoma Uno ha vinto l’NHK Trophy, tappa del Grand Prix 2022 di pattinaggio artistico che è andata in scena sul ghiaccio di Sapporo (Giappone). Il padrone di casa doveva rimontare cinque punti a Sota Yamamoto dopo lo short program di ieri e si è letteralmente esaltato nel suo free skating, venendo premiato con un rilevante 188.10 (98.29 per la parte tecnica, 89.81 per i components). Il Campione Olimpico e bronzo olimpico ha bissato il successo ottenuto a Skate Canada, difendendo il titolo dell’NHK Trophy vinto lo scorso anno.

Il 24enne nativo di Nagoya è stato impeccabile nel medley di Air on the G String e Sanctus Petrus Et Sancta Maria Magdalena, dominando la scena e ribaltando la classifica che si era avuta dopo il programma corto. Sota Yamamoto è comunque riuscito a salvare il secondo posto (257.85), precedendo il sudcoreano Junhwan Cha (254.76) e il connazionale Kazuki Tomono (251.83). Quinta piazza per il francese Adam Siao Him Fa (250.45).

Matteo Rizzo si è reso protagonista di un ottimo free skating, chiuso con il punteggio di 162.19 (81.31+80.88) sulle note di Bruno Mars. Il 24enne, reduce dal terzo posto a Skate Canada, ha concluso al sesto posto con il totale di 240.76. L’Italia festeggia la qualificazione di Daniel Grassl alle Finali di Torino: dopo la vittoria della scorsa settimana, all’azzurro serviva soltanto la matematica certezza che è prontamente arrivata al termine di questa gara nel Sol Levante. Nono posto finale per Gabriele Frangipani (212.31) dopo il 143.53 del free skating.

