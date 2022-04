Adesso è ufficiale. Dopo averlo anticipato a più riprese Nicole Della Monica, pilastro della Nazionale italiana di pattinaggio di figura celebre per la sua attività in coppia con Matteo Guarise, ha annunciato ufficialmente il ritiro dalle competizioni. La notizia è arrivata tramite un lungo post pubblicato sui canali social della diretta interessata nella giornata di oggi, martedì 19 aprile.

Sono passati 27 anni da quando ero solo una bimba e ho provato i pattini per la prima volta – ha detto Della Monica – Questo sport mi ha dato tanto, mi ha insegnato la disciplina, il rispetto e il sacrificio. Mi ha regalato tante emozioni e mi ha donato la possibilità di conoscere tante persone stupende e di poter viaggiare per il mondo“.

Le esperienze vissute e i traguardi raggiunti, attraversando tutte le difficoltà, hanno fatto di me la donna che sono oggi e di questo ne sono fiera“, ha continuato poi l’atleta. “Il pattinaggio è stato la mia vita e rimarrà per sempre nel mio cuore, ma ora é arrivato il momento giusto per voltare pagina, chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo e non vedo l’ora di vedere cosa mi aspetta“.

Della Monica-Guarise, scazzottata con lieto fine

La pattinatrice è quindi passata ai ringraziamenti di rito: “Ringraziare chi c’è stato anche solo per un attimo sembra scontato, ma non è così. È impossibile elencare tutti perché sicuramente dimenticherei qualcuno, ma sono sicura che chi c’è stato sa bene che mi sto rivolgendo anche a loro. Il grazie più grande va a Matteo Guarise e Cristina Mauri che mi hanno supportata e sopportata tutti i giorni per anni, alle Fiamme Oro Moena e alla FISG senza le quali non sarei arrivata fino ad oggi e anche ad IceLab per averci ospitati nelle sue strutture negli ultimi anni e averci permesso di continuare ad allenarci anche in tempi più difficili. Un grazie enorme anche a tutti voi che mi siete sempre stati vicini nel bene e nel male e vi siete sempre emozionati con me, tutto quello che abbiamo raggiunto è stato anche per voi.

Nicole Della Monica ha disputato in carriera quattro Olimpiadi, una di queste, quella di Vancouver, disputata insieme a Yannick Kocon. Con Matteo Guarise ha invece conquistato tre podi nel circuito ISU Grand Prix oltre che altri straordinari risultati come la decima posizione ai Giochi di PyeongChang 2018 e la sesta ai Mondiali 2018 di Milano.

Nelle prossime settimane scopriremo anche la decisione proprio del partner Matteo Guarise che sta ancora riflettendo sul suo futuro.

