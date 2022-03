La Campionessa Olimpica in carica di pattinaggio artistico Anna Shcherbakova punta ancora più un alto. L’allieva seguita da Eteri Tutberidze, orfana di competizioni a causa dell’esclusione di tutti gli atleti russi voluta dal CIO e accolta da tutte le Federazioni a seguito della guerra in Ucraina, ha completato infatti in allenamento un elemento di salto di enorme complessità, la combinazione quadruplo flip/triplo toeloop. Il video è stato diffuso nella giornata di domenica 20 marzo, ed è diventato subito virale.

Ad

L’impresa compiuta dall’atleta apre a delle considerazioni in ottica futura. Secondo molti infatti la moscovita era pronta ad appendere i pattini al chiodo. L’upgrade tecnico in questione però al momento smentisce tutto.

Mondiali Valieva, Trusova e Shchrbakova faranno i Mondiali oppure no? 16/03/2022 A 16:47

La sensazione è infatti che il fenomeno russo sia intenzionato ad ampliare il proprio bagaglio, rimanendo altamente competitiva anche in vista delle prossime gare. Dopotutto alla fuoriclasse mancano ancora due importanti titoli in bacheca, quello continentale e quello della Finale del Grand Prix.

Probabilmente Shcherbakova tenterà la combinazione già questa settimana alla Channel One Cup 2022, competizione sotto forma di show organizzata in Patria non a caso durante i Mondiali 2022 di Montpellier, in evidente segno di polemica con l’esclusione d’ufficio dell’ISU.

Da Valieva a Papadakis-Cizeron: il meglio del pattinaggio di figura a Pechino

Pechino 2022 Da Valieva a Papadakis-Cizeron: il meglio del pattinaggio di figura a Pechino 01/03/2022 A 09:47