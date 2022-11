Pattinaggio di figura

Pattinaggio artistico: Conti-Macii secondi dopo lo short all’MK John Wilson Trophy 2022!

PATTINAGGIO ARTISTICO - Comincia con il botto per i colori azzurri l‘MK John Wilson Trophy 2022, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio artistico in scena questa settimana a Sheffield, in Regno Unito. Nella gara inaugurale della rassegna, lo short delle coppie, Sara Conti-Niccolò Macii hanno conquistato il 2° posto provvisorio migliorando il proprio primato personale.

