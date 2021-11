Prosegue l’ottima stagione di Daniel Grassl. Dopo aver vinto il Lombardia Trophy e conquistato la terza posizione alla tappa del Grand Prix di casa, l’azzurro ha ottenuto il secondo posto alla Warsaw Cup 2021, Trofeo internazionale di pattinaggio artistico andato in scena al Toorwar, impianto sportivo della città polacca. Una competizione contrassegnata da tanti errori dalla maggior parte dei partecipanti, complice anche degli orari francamente folli che hanno certamente contribuito a uno spettacolo altalenante. Qualche sbavatura non a caso è arrivata anche per il nostro Grassl, rimasto attardato nello short a causa di una caduta nel quadruplo lutz ma bravo a recuperare nel segmento più lungo dove, seppur con un’altra imprecisione nel lutz, è riuscito a completare il resto degli elementi, raggiungendo il punteggio totale di 242.96. A vincere la prova è stato invece il nipponico Sota Yamamoto con 247.65. Terzo il russo Petr Gumennik. Da segnalare inoltre il nono posto di Nikolaj Memola (211.59) e il diciottesimo di Raffaele Zich (189.53).

Daniel Grassl delizia Torino! 3° nell'individuale, rivivi l'esercizio

Ad

In campo femminile diverse imprecisioni anche per l’atleta di Eteri Tutberidze Maiia Khromykh, la quale ha vinto totalizzando solo 194.02 a causa di tre errori di peso nel libero sia nell’elemento di maggior valore, il quadruplo toeloop, che nel triplo loop. Non lontana poi l’estone Nina Petrokina, seconda con 188.86 davanti alla padrona di casa Ekaterina Kurakova, terza con 187.70. Nelle coppie trionfo sul velluto per Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, comunque ancora fallosi nei salti in parallelo, abili a raggiungere 228.49. A distanza siderale si sono invece piazzati al posto d’onore gli statunitensi Jessica Calalang-Brian Johnson (196.85) regolando i russi Iasmina Kadyrova-Ivan Balchenko (192.94). Settimi Sara Conti-Niccolò Macii (168.04). Maniche larghe infine nella danza, gara in cui i talentuosi Diana Davis-Gleb Smolkin hanno addirittura sfiorato quota 200 guadagnando la bellezza di 199.90. Al rialzo anche Kana Muramota-Daisuke Takahashi, al secondo posto con 190.16. Sul gradino più basso del podio si sono invece posizionati Caroline Green-Micahel Parsons con 187.84.

Pattinaggio di figura Aliev non è perfetto, ma fa la sua bella figura: è 5° a Parigi 15 ORE FA

Cresce bene Daniel Grassl! Il suo libero è preciso e coinvolgente

Pattinaggio di figura Yuma Kagiyama domina a Parigi sulle note del "Gladiatore" 15 ORE FA