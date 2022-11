Pattinaggio di figura

Pattinaggio artistico: Daniel Grassl lotta per il primo posto all’MK John Wilson Trophy 2022

Daniel Grassl in piena corsa per il podio a Sheffield. L’atleta azzurro ha infatti ottenuto la seconda posizione dopo lo short all‘MK John Wilson Trophy 2022, quarta tappa del Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio artistico in scena questa settimana in Regno Unito.

