Partono con il botto le Finali Junior Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio artistico, quest’anno di nuovo in scena al Pala Vela di Torino. Nella gara inaugurale della rassegna infatti, lo short program individuale junior maschile, l’azzurro Nikolaj Memola ha sfiorato il primo posto rimanendo incollato al leader Lucas Broussard, distante soltanto due punti.

Una prova di grande controllo quello dell’allievo di Olga Romanova, bravissimo a pattinare una prova pulita in ogni aspetto, aperta con un triplo axel di qualità e proseguita negli elementi di salto con triplo loop singolo e con la combinazione triplo lutz/triplo toeloop inserita in zona bonus. Raccogliendo inoltre livello 4 sia nella serie di passi che in due delle tre trottole presentate, il nativo di Monza ha sfiorato quota 80 guadagnando 79.84 piazzandosi alle spalle dello statunitense, pattinatore che ha sbriciolato il suo personal best ottenendo seppur di misura il miglior riscontro in entrambi punteggi grazie a una prova speculare a quella di Nikolaj valutata 81.11 (43.95, 37.16).

Più staccato poi il nipponico Shunsuike Nakamura, terzo con 74.81 davanti al secondo statunitense Robert Yampolsky, quarto con 73.31 (40.61, 32.70). Complicate poi le performance di Nozumu Yoshioka e Tareku Amine Kataise, rispettivamente quinto e sesto con 66.83 (35.10, 31.73) e 58.19 (28.16, 32.03). Il programma libero si svolgerà sabato 10 dicembre alle ore 16:05.

Si è concluso con un bel colpo di scena lo short program delle coppie d’artistico junior, secondo segmento di gara della prima giornata. A posizionarsi al comando infatti sono stati Sophia Baram-Daniel Tioumentsev superando di tre lunghezze i più quotati Anastasia Golubeva-Hektor Giotopoulos Moore, al momento secondi.

Gli atleti statunitensi si sono resi artefici di un programma pulito in tutti e sette gli elementi, ornato dal triplo twist (livello 3), dal doppio axel in parallelo e da un sicuro doppio lutz lanciato. Bene poi il resto delle difficoltà di coppia, tutte assegnate con il massimo del livello, fattore che ha spinto il punteggio fino a 63.52 (36.39, 27.23).

Golubeva-Giotopoulos invece sono rimasti leggermente attardati a causa di un twist non irresistibile e soprattutto per un triplo toeloop lanciato atterrato con qualche patema, défaillance che ha inchiodato i favoriti in zona 60.19 (32.45, 27.74), lasciando dunque abbondantemente aperta la gara. Decisamente lontani, ma con buone chance di centrare il podio, Cayla Smith-Andy Deng con 55.21 (29.80, 25.41), nuovo primato personale.

Il libero delle coppie junior si disputerà sabato 10 dicembre alle ore 14:45.

