Matteo Rizzo sale sul podio a Skate Canada 2022, seconda tappa del Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio artistico andata in scena questa settimana al Paramount Fine Foods Centre di Mississauga (Ontario). L’azzurro infatti ha centrato la terza posizione nella prova individuale maschile, tornando Dopo Sara Conti-Niccolò Macii, anche, seconda tappa delandata in scena questa settimana al. L’azzurro infatti ha centrato la, tornando nuovamente sul gradino più basso nella competizione itinerante a due anni di distanza dall’ultima volta, datata 2019, alla Cup Of China.

Una gara di alto profilo per il gioiellino azzurro, abile ad arginare con le unghia e con i denti la prepotente risalita del padrone di casa Keegan Messing (alla fine quarto con uno scarto di appena trentuno centesimi), rendendosi autore di un programma di buona fattura imbastito da un bellissimo quadruplo loop e da sei tripli, tra cui si contano due axel di qualità in zona bonus. Malgrado una sbavatura nel primo quadruplo toelooop, l’allievo di Franca Bianconi ha raccolto quindi 169.65 (87.07, 82.78) attestandosi per la seconda volta consecutiva sopra quota 250, nello specifico 251.03. Segnali di una condizione di forma sempre più importante.

Ad

A vincere la tappa, come da pronostico, è stato invece il Campione del Mondo in carica Shoma Uno, secondo dopo il segmento più breve e poi trionfatore grazie a un libero da 183.17 (92.92, 90.25) per 273.15 arricchito da ben cinque quadrupli, ovvero loop, salchow (arrivo sul quarto) e flip (arrivo sul quarto) nella prima parte, poi due toeloop (uno sottoruotato) in zona bonus; difficoltà a cui si aggiungono anche due tripli axel, di cui uno con rotazione mancante.Una brutta caduta nel quadruplo salchow ha invece macchiato la grande prestazione del compagno di squadra Kao Miura, forse la rivelazione di questi primi due appuntamenti, il quale ha raccolto anche stavolta dopo Skate America il posto d’onore guadagnando 171.23 (88.88, 83.35) per 265.29, prenotando virtualmente il biglietto per le Finali di Torino.

Pattinaggio di figura Rizzo carica Skate Canada con la sua grinta: è terzo! 29 MINUTI FA

Il terzo appuntamento del circuito si svolgerà la settimana prossima ad Angers, sede del Grand Prix de France, in programma dal 4 al 6 novembre. Un evento in cui l’Italia sarà di nuovo protagonista grazie alla presenza dei danzatori Charléne Guignard-Marco Fabbri e dell’ambiziosa coppia d’artistico formata da Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

Rizzo carica Skate Canada con la sua grinta: è terzo!

Pattinaggio di figura Rinka Watanabe rimonta e vince Skate Canada 13 ORE FA