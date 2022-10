Parte bene il cammino di Matteo Rizzo a Skate Canada 2022, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana a a Mississauga (Ontario), precisamente al Paramount Fine Food Centre. Il gioiellino della Nazionale italiana si è infatti posizionato al terzo posto dopo lo short program con una prestazione non perfetta ma comunque importante sul profilo tecnico.

L’azzurro ha inaugurato la sua performance realizzando la combinazione quadruplo toeloop/doppio toeloop, leggermente viziata da un turn tra il primo e il secondo salto, per poi passare in rassegna il quadruplo loop, chiamato sottoruotato dal pannello e sporcato da un arrivo scomposto. Inserendo però in zona bonus il triplo axel, raccogliendo livello tre nella serie di passi (premiata con bel GOE) e sfoggiando la solita maestria nelle components l’atleta ha raccolto 81.18 (40.75, 40.43), arginando di due lunghezze il primo inseguitore, il padrone di casa Keegan Messing, rimasto attardato per una caduta nel quadruplo toeloop che ha vanificato la combinazione, fattore che ha inchiodato il suo punteggio a 79.69 (38.64, 42.05).

Impressionante quanto fatto per la seconda settimana consecutiva da Kao Miura, pattinatore in totale stato di grazia capace di prendersi la leadership con carattere e sicurezza sciorinando una prova positiva impreziosita dal quadruplo salchow agganciato al triplo toeloop, dal triplo axel e dal quadruplo toelooop guadagnando 94.06 (53.27, 40.79), punteggio con cui si è concesso il lusso di superare il compagno d squadra Shoma Uno.

Il detentore del titolo iridato ha dovuto cedere il passo al compagno di squadra centrando la seconda piazza con 89.98 (45.91, 45.97) dopo un piccolo passaggio a vuoto nella catena, dove ha ruotato solo semplice il toeloop dopo il quadruplo toeloop, ricevendo dunque la chiamata di elementi invalido. I margini per ribaltare le sorti della gara ci sono tutti, ma con questo Miura (che arrivando nelle prime due posizioni potrebbe assicurarsi il primo pass per la Finale) non sarà facile neanche per Uno.

Si chiude quindi in modo incoraggiante la prima giornata in casa Italia, capace di raggiungere la terza posizione sia con Rizzo che con la coppia d’artistico formata da Sara Conti e Niccolò Macii.

