Iniziano ad arrivare i primi Team a Stoccolma, città che ospiterà i Campionati Mondiali 2021 di pattinaggio artistico, rassegna pianificata dal 22 al 28 marzo presso l’Ericsson Globe Arena; nella giornata di ieri, sabato 20 marzo, sono partiti alla volta della Svezia molti atleti, tra cui buona parte degli azzurri.

La squadra italiana, ad eccezione dei danzatori, è decollata dall’aeroporto di Milano Linate facendo prima scalo a Francoforte, per poi giungere a destinazione. Il viaggio è stato documentato attraverso diverse stories su Instagram, soprattutto ad opera dei due specialisti dell’individuale maschile Daniel Grassl e Matteo Rizzo. Gli atleti, in attesa dell’esito del tampone, si trovano attualmente in isolamento in albergo, come previsto dal protocollo ISU.

Intanto impazzano le polemiche tra appassionati e addetti ai lavori per quanto successo con alcuni membri (fortunatamente non tutti) della Nazionale russa che, come testimoniano diversi scatti fotografici e video, hanno affrontato il volo non rispettando in alcuni momenti le regole basilari di sicurezza, come la distanza e l’uso delle mascherine, dispositivo a volte (incredibile ma vero) totalmente assente. Un fatto che ha suscitato come normale che sia molta indignazione e, soprattutto, preoccupazione.

Da domani lunedì 22 marzo fino al 23 i partecipanti alla rassegna iridata svolgeranno le sessioni di allenamento; le gare vere e proprie cominceranno alle 10:00 di mercoledì 24 con lo short program individuale femminile. La competizione sarà trasmessa dalla piattaforma Eurosport Player.

