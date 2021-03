Pattinaggio di figura

Pattinaggio artistico, Mondiali Stoccolma. Cresce bene Daniel Grassl! Il suo libero è preciso

PATTINAGGIO - Buona prova ai Mondiali di Pattinaggio artistico: nel programma libero, il ragazzo azzurro (non ancora 19enne) totalizza 163.38 (88.02+75.36): non è record personale ma il totale fa 242.81, un ottima prova per un ragazzo in costante crescita.

