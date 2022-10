Arriva una splendida notizia dal Paramount Fine Food Centre di Mississauga (Ontario), impianto sportivo che sta ospitando questo settimana Skate Canada 2022, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio artistico. Nello short delle coppie infatti Sara Conti-Niccolò Macii hanno conquistato una bellissima terza posizione, ritoccando in modo significativo il proprio primato personale.

Sulle note de “Oblivion” di Mina, gli allievi di Barbara Luoni hanno inaugurato la performance con il triplo twist (livello 2), per poi sciorinare un triplo rittberger lanciato di grande velocità e un triplo salchow in parallelo dal grande unisono. Realizzando poi senza patemi il reverse lasso – chiamato di livello quattro come la trottola side by side – e una buona spirale (livello 3), gli azzurri hanno conquistato il nuovo personal best di 66.66 (36.17, 30.49), tenendo a sei lunghezze di distanza i canadesi Brooke McIntosh-Benjamin Mimar al momento quarti con 60.82 (33.80, 27.02) e soprattutto rimanendo in scia degli statunitensi Emily Chan-Spencer Akira Howe, secondi con 67.39 (37.32, 30.07), dunque con poco meno di un punto di vantaggio.

Ad

Il segmento è stato vinto nettamente dai grandi favoriti del lotto, ovvero i nipponici Riku Miura-Ryuichi Kihara che, seppur con una sbavatura nel triplo lutz lanciato atterrato con step out, hanno sfoggiato grande sicurezza, pulizia e qualità in tutti gli elementi presentati, raccogliendo 73.39 (38.95, 34.44).

Skate Canada Schizas al comando dopo il corto. Daleman e Ziegler inseguono 11 ORE FA

Gara complicata invece per i tedeschi Alisa Efimova-Ruben Bloammert, addirittura settimi dopo una prestazione altamente fallosa contrassegnata da due cadute (nel triplo rittberger lanciato e nel triplo toeloop in parallelo) e un passaggio a vuoto nella spirale, chiamata non valida dal pannello tecnico. A causa del back out i pattinatori si sono dovuti accontentare della settima piazza con 51.49 (27.03, 26.42).

Conti-Macii terzi dopo il corto di Skate Canada

Skate America Grassl chiude sfiora il podio: rivivi il suo programma libero 23/10/2022 ALLE 10:15