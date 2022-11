Pattinaggio di figura

Pattinaggio di figura - Conti-Macii: "Finali di Torino? Abbiamo in mente qualche novità!"

PATTINAGGIO DI FIGURA - Durante la seconda puntata di Poligono360 sono intervenuti la coppia italiana di pattinaggio Conti-Macii che ci hanno svelato cosa hanno in mente per le prossime finali di Torino: "Abbiamo deciso di modificare qualcosa per vendere al meglio i nostri punti di forza nel programma lungo".

