Un ottimo esordio stagionale e un buon debutto. Così si può riassumere la rhythm dance della danza sul ghiaccio, gara che ha chiuso la prima giornata di competizioni al Palaghiaccio di Trento, teatro questa settimana della terza tappa del Gran Premio Italia 2020 di pattinaggio di figura. Il segmento più breve della specialità è stato infatti contrassegnato dal dominio di Charlène Guignard-Marco Fabbri e dalla prima assoluta della nuova coppia formata da Carolina Moscheni e Francesco Fioretti. Le stelle azzurre hanno proposto nuovamente il programma interpretato sulle note de “Grease, cambiato in corsa la scorsa annata sportiva, impressionando la giuria con i cinque elementi pianificati valutatati con un grado di esecuzione stellare. Bene la sequenza di passi sulla midline, chiamata di livello 4 come il sollevamento straight. Dopo una sequenza di twizzles giudicata con un plebiscito di +4 e +5, la coppia ha passato in rassegna il pattern di Finnstep (livello 3), seguito dal relativo pattern style type, chiudendo il segmento con l’importante punteggio di 90.08 (52.00, 38.08).