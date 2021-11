Pattinaggio di figura

Pattinaggio di figura - Yuma Kagiyama domina a Parigi sulle note del "Gladiatore" con Andrea Bocelli

PATTINAGGIO DI FIGURA - Nel programma free skating, dove è stato valutato con 185.77, c'è stato il dominio assoluto di Yuma Kagiyama. Non poteva essere altrimenti quando 'balli' sulle note del Gladiatore di Hans Zimmer, cantata da Andrea Bocelli (Nelle Tue Mani, Now We Are Free).

00:04:09, 20 minuti fa