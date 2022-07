Il due volte campione olimpico Yuzuru Hanyu potrebbe infatti ritirarsi. A scatenare questa indiscrezione è stato lui stesso convocando una conferenza stampa straordinaria per fare “un annuncio importante”. I media giapponesi hanno detto che parlerà a Tokyo alle 18 di martedì 19 luglio. Il motivo per cui potrebbe porre fine alla sua carriera agonistica pare sia legato alla distorsione alla caviglia, che non gli ha permesso di prendere parte ai Mondiali. Gli appassionati del pattinaggio sono in apprensione.. A scatenare questa indiscrezione è stato lui stesso convocando una conferenza stampa straordinaria per fare “un annuncio importante”. I media giapponesi hanno detto che parlerà a Tokyo alle 18 di martedì 19 luglio. Il motivo per cui potrebbe porre fine alla sua carriera agonistica pare sia legato alla distorsione alla caviglia, che non gli ha permesso di prendere parte ai Mondiali.

I numeri di Hanyu

Il giapponese, 27 anni, ha un formidabile palmarès, che lo rende senza dubbio uno tra i più importanti della storia del pattinaggio di figura. Due medaglie d’oro olimpiche (Sochi e Pyeongchang), due titoli mondiali e non solo. Si è aggiudicato quattro finali del Grand Prix, il Quattro Continenti del 2020 e sei campionati nazionali. Però ora potrebbe dire basta. Le Olimpiadi di Pechino sono state un brutto colpo per il morale. In Cina non è riuscito a fare la leggendaria tripletta, si è slogato la caviglia ed ha chiuso al quarto posto.

In quell’occasione aveva persino provato a lasciare un segno indelebile nella storia con quadruplo Axel . Ma non è riuscito a chiuderlo ed è caduto. Tuttavia, era uscito a testa alta, affermando di aver dato tutto quello che aveva. Ora però, forse, il problema alla caviglia si sta rivelando più grave del previsto. Oppure son venute meno le motivazioni. Fatto sta che la stella giapponese pare ad un crocevia fondamentale della sua vita.

Yuzuru Hanyu crea la solita magia nel gala

