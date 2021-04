Pattinaggio di figura

Pattinaggio di figura. Russia campione al World Team Trophy: la premiazione

PATTINAGGIO - Game, set, match. Per la prima volta in sette edizioni la Russia ha vinto il World Team Trophy, la gara a cadenza biennale andata in scena questa settimana in Giappone, ad Osaka. Ecco la premiazione finale.

00:03:32, 16 minuti fa