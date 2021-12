Quando Hanyu Yuzuru scende in pista non succede mai nulla di scontato. Hanyu ha completato un quadruplo axel di distanza nella sua prova ufficiale per i campionati nazionali giapponesi di pattinaggio artistico: a Pechino 2022 ci sarà da divertirsi...

Il due volte campione olimpico in carica ha chiarito che cercherà di diventare il primo pattinatore nella storia ad eseguire il quadruplo axel in gara durante il suo programma libero di domenica. "Chissà, potrei accontentarmi se lo centro qui, ma ho ancora intenzione di farlo", ha detto Hanyu, che aveva saltato l'allenamento programmato il giorno prima.

Pechino è un'estensione di tutto ciò che sto facendo e so che potrei andare "all in"

Hanyu farà il suo debutto stagionale ai campionati nazionali dopo aver saltato il Grand Prix Series a causa di una distorsione alla caviglia destra. Di fatto non ha più gareggiato dal World Team Trophy di aprile.

Il cinque volte campione nazionale ha rivelato di essersi infortunato prima dell'NHK Trophy mentre si allenava nel programma libero: ora la caviglia è guarita e può dunque cimentarsi con la sua sfida: ha provato il quad axel tre volte, generando un brusio in tutta la Saitama Super Arena.

Sempre perfezionista, Hanyu ha scosso la testa quando gli è stato chiesto della qualità dell'esecuzione sul suo quad axel. "Personalmente non penso che fosse pulito", ha detto. “L'ho affinato per due anni e c'è una parte di me che dice che dovrei semplicemente lasciarlo com'è. Ma poi ci ho lavorato per un'ora e mezza, spingendo e spingendo al massimo: alla fine ero distrutto".

In molti mi hanno detto che sono l'unico in grado di farlo, quindi sento che questa è una missione che devo compiere. Oggi, il mio obiettivo era ottenere l'asse giusto. Sento di aver fatto quello che dovevo fare per oggi.

