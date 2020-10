Lutto nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle: è scomparsa Jessica Ponzoni, ragazza venticinquenne di Valsamoggia (Bologna), a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto nella giornata di giovedì 29 ottobre sull’autostrada A22 del Brennero. L’ex atleta, che ha conquistato nella specialità della danza due bronzi europei in coppia con Michele Nuti, è morta dopo ventiquattro ore di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

Secondo le prime ricostruzioni a causare l’incidente è stato un tamponamento, un impatto ad altissima velocità di una Citroen C5 che ha fatto carambolare l’autovettura di Jessica tra un tir, che viaggiava davanti a lei e che aveva rallentato per via di un cantiere, e il guard-rail. Le condizioni della giovane sono apparse disperate fin da subito.

Una terribile notizia. Il primo pensiero va alla famiglia, alle prese con una perdita così grave. Jessica era nel pieno della vita, un’atleta di grande valore, due volte sul podio ai campionati europei, pronta ora ad allenare ragazze e ragazzi con altrettanta passione per lo sport. Un esempio e un insegnamento. Esprimo le più sentite condoglianze ai suoi cari, a cui mi stringo insieme all’intera comunità regionale, e vicinanza al Comune di Valsamoggia “, queste le parole del Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Grande lo sconcerto anche della Polisportiva Valsamoggia, dove Jessica stava per ricoprire l’importante ruolo di allenatrice: “Questo 2020 ci sta mettendo davvero a dura prova. Trovare le parole è sempre difficile, soprattutto quando viene a mancare una ragazza giovane con un’intera vita davanti. Jessica è cresciuta nelle fila del Pattinaggio Crespellano e stava per entrare nello staff del settore per aiutarci con le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Da parte di tutti noi, sentite condoglianze alla famiglia e un abbraccio enorme a tutti quelli che la conoscevano".